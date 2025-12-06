Nel pre-partita di Inter-Como, ha parlato Hakan Calhanoglu ai microfoni di Inter Tv: "I tre punti sono sempre importanti, a Pisa è stata difficile ma siamo contenti di esserci rialzati. Il Como sta bene, ha valori importanti ma siamo pronti per fare la nostra partita e prenderci i tre punti. Dovremo essere lucidi, avere pazienza nella gestione del gioco. Loro palleggiano bene e dovremo essere in partita al 100 percento. Il Como è pericoloso, dovremo stare attenti. E' sempre bello segnare: il mio lavoro è quello di organizzare il gioco di squadra, difendere bene e aiutare la squadra".