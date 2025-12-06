Mirwan Suwarso, presidente del Como, si posiziona sulla stessa lunghezza d'onda di Cesc Fabregas per commentare, senza fare drammi, la brutta sconfitta dei lariani in casa dell'Inter: "Una notte amara, ma il nostro spirito non si piega - ha scritto su Instagram -. Fa male, sì, ma abbiamo giocato con identità e abbiamo lottato fino all’ultimo respiro. Ingoiamo questo risultato e, soprattutto, ne facciamo forza per crescere e migliorarci. Vittoria o sconfitta, rappresentare questi colori e questa città è un onore che sentiamo dentro. Siamo Como , niente ci spezza, niente ci trattiene. E ai nostri tifosi straordinari: grazie per la vostra devozione. Questo cammino è nostro, e questo sogno lo stiamo costruendo insieme".