Sono ore di riflessione per Chivu che direttamente dal ritiro di Appiano, scelto per la prima volta in stagione, è chiamato a sciogliere qualche dubbio di formazione per la sfida tra Inter e Como di questa sera. Il principale riguarda la fascia destra, dove secondo il Corriere dello Sport ci sono addirittura tra in corsa per una maglia. "Carlos Augusto e Diouf hanno giocato 90’ con il Venezia e il primo ha finito anche un po’ affaticato - si legge -. A Luis Henrique, invece, è stata risparmiata l’ultima mezz’ora. E questo è senz’altro un indizio a suo favore, oltre al fatto che è l’unico elemento di ruolo. Probabile, peraltro, che Carlos Augusto possa essere la scelta per il Liverpool".

Attenzione anche al centrale di difesa: Acerbi è al momento in pole su Bisseck, mentre a centrocampo Zielinski è il favorito per piazzarsi sul centrosinistra del centrocampo.