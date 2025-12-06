Prego, signor Fabregas, ripassi alla prossima sessione. Il Como fallisce in maniera clamorosa il primo, vero esame da big finendo triturato dall'Inter di Cristian Chivu, che regola i lariani con un 4-0 che non ammette repliche. La partita non è stata propriamente a senso unico come suggerirebbe il risultato, ma si è rivelata un vero atto di forza della squadra nerazzurra che dopo aver chiuso il primo tempo avanti di un gol e sofferto a inizio ripresa, dopo il 2-0 di Marcus Thuram ha preso definitivamente il largo arrotondando coi gol di Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto che timbra il poker e consegna il primato solitario per qualche ora alla squadra di Chivu.

IL TABELLINO

INTER-COMO 4-0

MARCATORI: 11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (77' 30 Carlos Augusto), 23 Barella (84' 17 Diouf), 20 Calhanoglu, 7 Zielinski (71' 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco; 9 Thuram (77' 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (84' 8 Sucic).

In panchina: 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 14 Bonny, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye.

Allenatore: Cristian Chivu.

COMO: 1 Butez; 27 Posch (46' 31 Vojvoda), 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 23 Perrone (86' 6 Caqueret), 33 Da Cunha; 42 Addai (46' 38 Diao), 10 Paz, 17 Rodriguez (86' 19 Kuhn); 7 Morata (32' 11 Douvikas).

In panchina: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 18 Moreno, 20 Baturina, 28 Smolcic, 77 Van der Brempt, 99 Cerri.

Allenatore: Cesc Fabregas

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Imperiale-Bianchini. Quarto ufficiale: Piccinini VAR: Gariglio. Assistente VAR: Guida

Note

Ammoniti: Perrone (C), Diego Carlos (C)

Corner: 7-4

Recupero: 1°T 2', 2°T 3'.

LIVE MATCH

93' - FISCHIA DI BELLO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER STRAPAZZA IL COMO PER 4-0 E PER QUALCHE ORA TORNA DA SOLA IN VETTA!!

91' - Tre minuti di recupero.

90' - Butez nega la rete a Diouf che si era proiettato in area partendo in fuorigioco.

IL GOL DI CARLOS AUGUSTO: Nerazzurri che ora straripano. Dimarco si invola sulla sinistra e mette in area dove dall'altra parte dell'arcobaleno c'è Carlos Augusto che colpisce in maniera non perfetta ma inafferrabile per Butez.

86' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! CAAAAAAAAAAAARLOOOOOOOOSSS AUGUUUUUSTOOOOOOOO!!!

84' - Bell'Intrer fuori Barella e Lautaro, in campo Sucic e Diouf

82' - Nel Como Caqueret e Kuhn prendono il posto di Perrone e Jesus Rodriguez.

IL GOL DI CALHANOGLU: Azione che premia la cattiveria dell'Inter, com quattro giocatori che vanno a pressare sul portatore palla finché il possesso non è di Barella. Pallone in mezzo sporcato che diventa buono per Calhanoglu che lascia partire una staffilata che lascia di sasso Butez.

81' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! HAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN CAAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUUU!!!

78' - Altro missile dalla lunga che finisce in orbita, stavolta di Rodriguez.

77' - Nell'Inter Carlos Augusto rileva un applauditissimo Luis Henrique. Dentro anche Pio Esposito per Thuram.

76' - Diao salta Luis Henrique, poi mette in area dove Bastoni mette il piede e spazza.

74' - Lautaro a un passo dal tris. Altro pallone delizioso di Luis Henrique che il Toro deve spingere in rete, ma finisce col calciare su Butez che se la fa scappare da sotto il corpo ma riesce a bloccare anticipando Thuram.

73' - Altro giro, altro tiro dalla distanza per il Como: Sommer blocca la conclusione di Diao.

70' - Cambio per l'Inter: Zielinski lascia il campo a Mkhitaryan. Inizialmente viene segnalato Barella, ma poi viene rimediato l'errore tra le urla di Chivu.

69' - Luis Henrique affonda a destra, poi dialoga con Thuram e calcia: Butez para.

66' - Punizione Como, Acerbi anticipa Paz mandando in corner. Sugli sviluppi, Diao manda alle stelle.

64' - Di Bello compie una scelta strana: dà vantaggio su un fallo su Thuram, poi Dimarco trova la rete ma vanificata da un fuorigioco.

63' - Como che non ci sta: Jesus Rodriguez si accentra e calcia dalla distanza, palla alta.

IL GOL DI THURAM: Un po' un gollonzo, quello del francese, che mette la gambina sul corner di Calhanoglu per beffare Butez davanti alla porta e togliere le castagne dal fuoco in un momento delicatissimo.

59' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAMMMMMMMMMMM!!!

59' - Torna a farsi viva in avanti l'Inter, Lautaro guadagna un corner.

57' - Altro tentativo dalla lunga di Perrone, ancora Sommer attento a bloccare a terra.

56' - Tenta anche Nico Paz dalla distanza, Sommer blocca. Inter che fatica ora a uscire.

55' - Sommer viene bruciato sull'uscita da Valle sul cross dalle retrovie, buon per l'elvetico che lo spagnolo non inquadra la rete col suo colpo di testa.

53' - Como che va indisturbato da un'area all'altra, Jesus Rodriguez mette in mezzo un pallone che Douvikas manda alto davanti alla porta di Sommer.

51' - Combinazione Thuram-Bastoni-Dimarco, cross per Lautaro che calcia al volo coordinandosi male e mandando fuori.

49' - Jesus Rodriguez prova a innescare un contropiede per il Como, Calhanoglu commette il classico fallo tattico che non viene sanzionato da Di Bello col giallo malgrado le proteste lariane.

47' - Dimarco riesce a farsi largo tra due difensori e volare in avanti provando poi il lancio per Thuram che non aggancia la sfera. Il francese applaude il compagno.

47' - Luis Henrique prova il lancio per Barella, pallone troppo profondo.

------

19.08 - Inter che batte il calcio d'inizio della ripresa, dopo qualche problema per Diao a livello di vestiario: PARTITI!

19.07 - Como che entra subissato di fischi. Ufficiale il cambio: Vojvoda prende il posto di Posch. Entra anche Diao per Addai.

19.05 - Nel Como è pronto a entrare Vojvoda. Le due squadre entrano in campo per il secondo tempo, il Como qualche minuto dopo l'Inter.

18.58 - Sono 75.022 gli spettatoi presenti questa sera a San Siro.

HALFTIME REPORT - L'ennesimo gol di Lautaro Martinez, che riesce a fare centro anche al Como, indirizza un primo tempo a due facce, con un'Inter molto aggressiva nella prima parte e una seconda metà di frazione più tattica, dove gli avversari provano a uscire dal guscio ma senza mai fare del male a Sommer. Da segnalare il duello senza esclusione di colpi tra Lautaro Martinez e Diego Carlos.

-------

45' + 3 - Di Bello fischia la fine del primo tempo. Inter che va al riposo avanti per 1-0 sul Como grazie al gol di Lautaro Martinez.

45' + 3 - Calhanoglu calcia la punizione, Butez esce e blocca.

45' + 2 - Brutto intervento di Diego Carlos su Lautaro, che stavolta va a dirgli qualcosa a brutto muso e l'ex Siviglia gli ride in faccia. Giallo da parte di Di Bello.

45' + 1 - Saranno due i minuti di recupero. Addai prova a scappare sulla destra ma si porta il pallone sul fondo.

43' - Potenziale occasione per il Como con Douvikas che l'Inter sventa con Bastoni che poi parte in contropiede ma viene fermato da Perrone. Di Bello estrae il cartellino giallo.

41' - Barella e Dimarco costruiscono una bella transizione che frutta un calcio d'angolo.

38' - Bastoni arriva alle spalle di Addai entrato in area, gli strappa palla e guadagna anche un fallo.

37' - Como che può partire in contropiede, ma il pallone rimbalza su Di Bello che poi si sincera delle condizioni di Lautaro rimasto a terra.

34' - Luis Henrique ruba palla a Nico Paz e lancia Barella, il cui cross viene però murato da un avversario.

32' - Finisce qui la partita di Morata, dentro Douvikas.

31' - Morata a terra per un problema muscolare dopo un duello con Dimarco, Fabregas deve probabilmente ricorrere al cambio.

27' - Palla persa di Calhanoglu, recupera da Cunha che mette in area. Acerbi devia in calcio d'angolo conm Morata che però sarebbe stato in fuorigioco.

26' - Uscita da campione palla al piede di Lautaro Martinez che poi prende fallo.

25' - Lautaro ha qualcosa da dire su Diogo Carlos con Di Bello.

24' - Cross di Valle troppo largo, Bastoni in scivolata fa rimpallare palla su Posch guadagnando un rinvio dal fondo.

20' - Corpo a corpo tra Diogo Carlos e Thuram, che però si risolve in un abbraccio.

19' - Thuram gigioneggia palla al piede, poi serve Lautaro che calcia debolmente. Ma erano tutti consci del fatto che il francese fosse partito in offside.

16' - Contrasto tra Lautaro e Ramon di testa, Di Bello ferma il gioco per concendere una punizione al Como con Calhanoglu lanciato in porta.

15' - Nico Paz travolto dopo una banale palla persa dell'Inter, punizione per il Como.

IL GOL DI LAUTARO: Il 90% del merito della rete è di Luis Henrique che si inventa uno sfondamaento pazzesco a destra, poi riesce a mettere in mezzo per il Toro che da posizione ottimale colpisce e buca Butez, ottenendo il 30esimo scalpo della Serie A. Ma i festeggiamenti sono in primis per il brasiliano, che si è inventato una splendida giocata.

11' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!

10' - Posch colpisce Bastoni duramente al volto.

9' - Cerca la progressione Thuram che finisce imbrigliato tra tre difensori e perde il pallone. Il recupero è firmato da.. Nico Paz.

8' - Proteste di Barella per una trattenuta non sanzionata da Di Bello.

6' - Diogo Carlos ha un trattamento speciale per Lautaro, che poi scaglia fuori il pallone con molta rabbia per il mancato intervento di Di Bello.

4' - Filtrante bellissimo di Lautaro per Barella che si trova a tu per tu con Butez, che mette la mano e devia in corner il tiro del centrocampista.

3' - Lancio di Bastoni troppo lungo per Lautaro che deve guardare il pallone spegnersi sul fondo.

1' - Subito occasione per l'Inter: velo di Thuram a lanciare Lautaro che al momento di colpire viene anticipato da Ramon.

----

18.01 - Sarà del Como il calcio d'inizio del match: PARTITI!

17.59 - Lautaro e Da Cunha davanti a Di Bello per il sorteggio.

17.57 - Inter e Como entrano sul terreno di gioco,

17.55 - Si accomoda il CT della Nazionale Rino Gattuso, accompagnato dal suo vice Riccio.

17.47 - Lautaro Martinez e Roberto Boninsegna ricevono un riconoscimento dal presidente dell'Inter Beppe Marotta.

17.46 - Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi, fra breve il calcio d'inizio a San Siro.

-----