Si avvicina il mercato di gennaio, in cui le società provano a correggere alcune imperfezioni presenti nella rosa. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Inter non procederà a cessioni improvvise di Diouf o Luis Henrique. Il primo ha dimostrato nelle ultime uscite di essere un giocatore con rapidità e imprevedibilità che mancavano alla rosa, il secondo verrà comunque aspettato perché in società sono convinti che possa seguire lo stesso percorso del francese, facendo cambiare le valutazioni su di lui. Da qui la scelta di non assecondare le avances della Roma.
Infine, guardando all'estate, Aleksandar Stankovic diventerà probabilmente uno dei primi acquisti per la prossima stagione attraverso il meccanismo della recompra.
Sezione: Focus / Data: Ven 05 dicembre 2025 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Focus
SI - Luis Henrique come Diouf: l'Inter ci crede. E c'è già il (probabile) primo acquisto dell'estate
TS - Nico Paz, ecco perché l'Inter ci spera ancora: la scelta del Real e il "corteggiamento" dei giocatori nerazzurri
La felicità di Cocchi: "Le stesse emozioni di un anno fa. Giocare a San Siro con questi colori è sempre incredibile"
Ieri un'Inter inedita in campo, Chivu commenta il 5-1 contro il Venezia: "Coraggio, determinazione e atteggiamento"
Altre notizie
Venerdì 05 dic
- 10:34 SI - Luis Henrique come Diouf: l'Inter ci crede. E c'è già il (probabile) primo acquisto dell'estate
- 10:20 TS - Nico Paz, ecco perché l'Inter ci spera ancora: la scelta del Real e il "corteggiamento" dei giocatori nerazzurri
- 10:06 Condò: "Altro che distanza: i numeri dimostrano che Chivu e Fabregas sono simili"
- 09:52 TS - Inter, boom in attacco: 25 reti, confronto impietoso con la scorsa stagione e con le rivali
- 09:38 TS - Inter-Como, dubbio a destra: Carlos Augusto o Diouf? E c'è un indizio per il centrocampo
- 09:24 TS - Inter-Como è anche Chivu contro Fabregas: i destini incrociati dei tecnici e un ko da "vendicare"
- 09:10 CdS - Frattesi intravede la luce: Chivu ci punta. E c'è qualcosa di non comunicato
- 08:56 Sommer si racconta: "Io portiere fin da subito, una questione di famiglia. Molto importante l'alimentazione. E quando mi ritirerò dal calcio..."
- 08:42 GdS - Verso il Como: almeno tre dubbi per Chivu. La probabile formazione
- 08:28 GdS - Diouf si prende la fascia e l'Inter: ecco i frutti del lavoro di Chivu
- 08:14 GdS - Quando torna Dumfries? Certamente out con il Como. La speranza è quella di rivederlo con...
- 08:00 Milan, Ricci: "In campionato stiamo facendo bene. Vinti tutti i big match, ma non siamo favoriti"
- 00:00 Ciuf ciuf, Andy Diouf
Giovedì 04 dic
- 23:45 Lazio, Sarri: "Eliminare il Milan è sempre importante. Felice per i ragazzi, sabato erano mortificati"
- 23:30 Milan, Allegri: "Dobbiamo essere arrabbiati per essere usciti. Ora testa a Torino e Supercoppa"
- 23:15 Ballardini: "Con la Coppa Italia così in fondo arrivano sempre le big. Perché Inter-Venezia si gioca a San Siro?"
- 23:01 Zaccagni incorna, la Lazio fa festa: Milan fuori dalla Coppa Italia agli ottavi. Per i biancocelesti c'è il Bologna
- 22:47 Forlan: "Con questo Mondiale molte Nazionali avranno la possibilità di qualificarsi per la prima volta"
- 22:32 Ambrosini non ha dubbi: "Maignan via dal Milan a zero? Non andrebbe all'Inter"
- 22:17 Milan, Tare preferisce non sbilanciarsi sul rinnovo di Maignan: "Cercheremo di trovare una strada insieme"
- 22:03 Intervento riuscito per Vlahovic: il comunicato della Juventus. Lungo stop per l'attaccante bianconero
- 21:48 Carboni-Genoa, saluti a gennaio? Il Pisa ha chiesto informazioni per un prestito di sei mesi
- 21:33 Qui Como - Fabregas ritrova Smolcic sulla destra. Ancora out Sergi Roberto e Goldaniga
- 21:17 Il Cesena va a caccia di un nuovo attaccante: occhi su Agbonifo e Stuckler
- 21:02 Juventus, Perin: "Stiamo benissimo. Ma siamo solo a dicembre, aspettiamo prima di dire scudetto"
- 20:47 Ricci non si nasconde: "Coppa Italia trofeo molto importante. Per il Milan è un obiettivo"
- 20:33 Bovo festeggia l'esordio con l'Inter: "Un sogno che si avvera in una serata indimenticabile"
- 20:18 Inter-Como sarà anche Chivu vs. Fabregas: ciò che è contro ciò che poteva essere. Princìpi diversi a confronto
- 20:03 Coppa Italia, al Parma l'orgoglio non basta. Castro beffa i ducali all'89esimo, il Bologna vince 2-1 e va ai quarti
- 19:45 Diego Lopez vota Ronaldo il Fenomeno: "Il più forte avversario che ho affrontato, era imprendibile e potente"
- 19:30 videoBonny colpisce il Venezia con una sberla sotto l'incrocio: la reazione di Bisseck
- 19:15 Liverpool, Wirtz: "Deluso per non aver vinto, ma dobbiamo avere fiducia. Vinceremo le prossime gare"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB BRUGHERIO e il GRUPPO MASNADA 104
- 18:39 Spinaccè "infinitamente grato" all'Inter per il debutto: "Mi ha fatto realizzare un sogno"
- 18:24 Moretto: "Inter già al lavoro per il dopo Sommer, il club vuole un profilo giovane"
- 18:09 La felicità di Cocchi: "Le stesse emozioni di un anno fa. Giocare a San Siro con questi colori è sempre incredibile"
- 17:54 Il pronostico di La Russa: "A gennaio l’Inter sarà in vetta. Napoli terzo, poi lotterà per lo Scudetto"
- 17:40 Domani il sorteggio del Mondiale 2026: conduce Rio Ferdinand, tra gli ospiti Tom Brady e Shaquille O'Neal
- 17:25 Stringara: "Con Fabregas l'Inter avrebbe dovuto cambiare troppi giocatori"
- 17:10 Il Liverpool evita l'ennesimo ko pareggiando con il Sunderland, Slot: "Frustrazione e soddisfazione"
- 16:55 fcinPalacios ancora ai box dopo la ricaduta. L'obiettivo è curare la lesione in vista di gennaio: il punto
- 16:41 Dolomiti Bellunesi, Bonatti: "Inter U23 fortissima, abbiamo superato una prova di maturità"
- 16:27 Sommer e l'abbraccio dei compagni a Pio Esposito: "Tutti insieme, una squadra"
- 16:13 Rolando Bianchi su Pio Esposito: "Gol straordinario col Venezia. E' un attaccante importante per la Nazionale"
- 15:59 Venezia, Stroppa volta pagina: "Inter di un'altra categoria, ora pensiamo a fare bene in campionato"
- 15:44 Ieri un'Inter inedita in campo, Chivu commenta il 5-1 contro il Venezia: "Coraggio, determinazione e atteggiamento"
- 15:30 L'Inter vola ai quarti di finale spazzando via il Venezia, Bisseck ripensa al rotondo 5-1 di San Siro: "Calcio totale ieri"
- 15:16 Dopo la Coppa Italia, riecco la Serie A: dove vedere Inter-Como in tv
- 15:02 Colonnese: "Inter-Como partita bellissima e aperta, per Chivu sarà una sfida pesante"
- 14:48 L'agente di Bove: "Sta lavorando per tornare in campo, ma sull'Italia non possiamo sbilanciarci"
- 14:34 Serie A e Divisione Calcio Paralimpico FIGC insieme per i diritti delle persone con disabilità: le iniziative del week-end
- 14:20 Milano-Cortina 2026, prosegue il viaggio della Fiamma Olimpica: anche Ibrahimovic, Inzaghi e Ranocchia tra i tedofori
- 14:06 Angolo Tattico di Inter-Venezia - Thuram regista offensivo, Casas da sinistra ad accentrarsi: le chiavi
- 13:52 Dolomiti Bellunesi, Agosti: "Inter molto forte, è stata una gara difficile. Il gol? Very good"
- 13:38 Mancini: "Materazzi il mio idolo dal 2006, ora siamo amici. Vogliamo andare al Mondiale"
- 13:24 Accardi: "A gennaio mi aspetto innesti mirati dall'Inter. Scudetto? Vince il Milan"
- 13:10 Napoli, piena emergenza a centrocampo: si ferma anche Lobotka, risentimento al tibiale posteriore
- 12:56 Parma, Pellegrino: "Chivu grandissima persona. Se è pronto per una big, lo saprà lui"
- 12:42 Italia-Irlanda del Nord, scelta la sede della semifinale playoff mondiale: sarà Bergamo
- 12:28 Serie A Player of The Month di novembre, svelati i sei candidati: in lizza anche l'interista Lautaro Martinez
- 12:14 I compagni mimano la sua esultanza in panchina, Pio Esposito dopo il primo gol nerazzurro a San Siro: "Insieme"
- 12:00 Tutti pazzi per DIOUF, chi sulla DESTRA contro il COMO? MUSCOLI e TESTA: ESPOSITO è un PREDESTINATO
- 11:45 Tacconi: "Il calcio è una noia, mi ha divertito solo Juve-Inter. Io e Zenga? Vi racconto un aneddoto"
- 11:30 Germani (The Art of Fighting): "Un domani riempiremo San Siro col puglilato. Già oggi..."
- 11:16 fcinMlacic, partita aperta. Inter in piena corsa, ma c'è la variante procura. E l'ultima parola spetta a lui
- 11:02 GdS - Pio bomber totale: già in gol in ogni competizione. E non c'è interista che...
- 10:48 CdS - Diouf ormai dentro le rotazioni, Mkhitaryan prenota una maglia per il Liverpool
- 10:34 "Home Never Alone", parte la nuova campagna di Natale dell'Inter
- 10:20 Ranocchia: "Rischiai l'addio all'Inter, ecco cosa mi disse Stankovic. Icardi? La fascia a lui mi fece male perché..."
- 10:06 Josep Martinez dopo il ritorno in campo: "Più forza e motivazione che mai"