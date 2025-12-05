Si avvicina il mercato di gennaio, in cui le società provano a correggere alcune imperfezioni presenti nella rosa. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Inter non procederà a cessioni improvvise di Diouf o Luis Henrique. Il primo ha dimostrato nelle ultime uscite di essere un giocatore con rapidità e imprevedibilità che mancavano alla rosa, il secondo verrà comunque aspettato perché in società sono convinti che possa seguire lo stesso percorso del francese, facendo cambiare le valutazioni su di lui. Da qui la scelta di non assecondare le avances della Roma.

Infine, guardando all'estate, Aleksandar Stankovic diventerà probabilmente uno dei primi acquisti per la prossima stagione attraverso il meccanismo della recompra.