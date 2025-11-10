Inter, vittoria netta 2-0 sulla Lazio, tanti i meriti della squadra nerazzurra, dalle prestazioni dei calciatori in campo al carattere e la grinta messa dal nuovo allenatore. Una sosta che arriva al momento giusto prima del derby, alla ripresa, e del tour de force seguente. Ce ne parla come di consueto Andrea Bosio: a seguire la nuova puntata del nostro Podcast: buon ascolto.

Sezione: FcIN Podcast / Data: Lun 10 novembre 2025 alle 16:00
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
