Pochi casi da moviola secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in Inter-Lazio. Al 27' i padroni di casa chiedono un rigore per spinta alle spalle di Cataldi su Sucic: "La spinta c’è, ma con una mano e troppo lieve per giustificare rigore", si legge.

Nella ripresa, al 23’ annullato dopo review il 3-0 di Zielinski per fallo di mano di Dimarco all’inizio dell’azione. Non suona l’orologio di Manganiello al 32’: colpo di testa di Gila che dopo aver sbattuto sul palo non varca interamente la linea di porta.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 10 novembre 2025 alle 08:56 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
