Nella partita di Verona di ieri pomeriggio, Hakan Calhanoglu, autore dell'assist magnifico dal quale è nata la spettacolare rete di Piotr Zielinski per il momentaneo vantaggio nerazzurro, ha riscritto un nuovo record stagionale per il campionato italiano. Come riporta WhoScored.com, infatti, Calhanoglu ha realizzato ben 80 passaggi in avanti, primato per un singolo match di Serie A.

Sezione: Stats / Data: Lun 03 novembre 2025 alle 18:08
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
