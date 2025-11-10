Le pagelle di Inter-Lazio vedono poche insufficienze tra i ragazzi di Chivu. In difesa prende un 6 Sommer, così come Akanji che gestisce bene l'ammonizione presa nel primo tempo. Voto 6,5 per Acerbi, che porta a casa la prestazione nonostante l'idea di gioco di Chivu non lo agevoli, e per Bastoni, che da Arsenio Lupin scippa a Isaksen il pallone dell'1-0 (anche se poi risulta più falloso del solito). 

Dumfries non brilla, 5,5, meglio Carlos Augusto che in ogni caso non va oltre il 6. Partita da 7 per Nicolò Barella, che brilla per intraprendenza, bene anche Calhanoglu che dirige il traffico diligentemente (6,5) e Sucic che garantisce corsa e densità pur fallendo un'ottima occasione da gol (6,5). Un bel 7 per Dimarco: suo l'assist del raddoppio. A centrocampo anche un 6 per il subentrato Zielinski

In attacco 6,5 per Bonny, la cui cosa migliore è il gol. Voto 7 per Lautaro, che oltre alla rete mette il piede pure sul raddoppio. "Ng" per Frattesi, Esposito e ThuramChivu prende un 7: undici vittorie in dodici partite. 

Nella Lazio brilla Zaccagni con un 6,5. Malino Manganiello, 5,5: il mani di Dimarco sul 3-0 annullato andava visto in diretta. 

