Il Corriere dello Sport boccia Manganiello, direttore di gara di Inter-Lazio: voto 5,5. "Non sufficiente la partita di Manganiello, soprattutto dal punto di vista disciplinare: non coerente il metro di giudizio, anche da un punto di vista tecnico qualcosa ha lasciato per strada. Per fortuna il VAR gli ha fatto vedere il tocco di mano di Dimarco sul gol del 3-0. Insomma, anche per lui un passo indietro. Non una bella notizia...".

Sotto accusa, in particolare, l'aspetto della gestione dei cartellini: "Mancano sicuramente i gialli per Lautaro (calcetto in ritardo a Zaccagni), Marusic (stessa scena, su Dumfries) e Calhanoglu (su Dia, intervento a forbice, altre fattispecie di giallo non c’entrano). E poi, per tutti: Carlos Augusto trattiene in maniera prolungata e plateale Zaccagni, Manganiello fischia solo fallo senza il doveroso giallo, Zaccagni (giustamente) protesta, giallo per lui".

Protesta l'Inter nel primo tempo per una spinta di Cataldi su Sucic in area laziale. "Cataldi guardando il pallone indietreggia e tocca dietro le spalle Sucic che si lascia cadere: Manganiello è in controllo e fa segno che non c’è nulla, il VAR supporta", si legge.