Davide Frattesi è concentrato solo sull'Inter e a trovare maggiore spazio nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Youtube, il centrocampista azzurro vuole recuperare al meglio il suo stato di forma e aumentare il minutaggio.

Al momento non risultano contatti tra l'entourage e la Juventus, nonostante Spalletti sia un suo grandissimo ammiratore, come visto in Nazionale. Al momento è tutto fermo.