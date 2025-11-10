L'autore del gol del 2-0 Ange-Yoan Bonny si è presentato nel dopopartita ai microfoni di Sport Mediaset per commentare la bella vittoria di ieri dell'Inter sulla Lazio.

È stata una serata favorevole all'Inter, come ci si sente a essere tornati in vetta?

"Oggi siamo primi però conta poco perché la strada è ancora lunga. Guardiamo avanti, però stasera (ieri, ndr) è bello".

Chivu ti dà tanta fiducia e quest'anno sei cresciuto in maniera incredibile. Cosa è cambiato nel tuo modo di giocare?

"I gol arrivano, grazie a Dio. Non so se il contributo sia molto cambiato però cerco di essere al livello dei miei compagni. Speriamo di continuare così".

C'è qualcosa di questa Inter che ti ha permesso di crescere?

"Ci sono tanti parametri, dal lavoro con lo staff davanti alla porta, poi l'assist di Dimarco che quando dà palle così è più facile segnare. Ho fatto gol e sono contento".

Alla prossima arriverà il tuo primo derby, come te lo aspetti?

"Un sogno di bambino, tutti avranno guardato un Inter-Milan. Lo aspettiamo con pazienza ma siamo carichi".