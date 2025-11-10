C'è un solo bocciato in casa Inter nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il 2-0 alla Lazio. Dietro la lavagna finisce Dumfries (5,5): "Zaccagni lo manda spesso in tilt: viene ammonito a inizio ripresa consigliando a Chivu di sostituirlo. E’ improduttivo e un po’ lezioso anche in attacco".

Il migliore, ancora una volta, è Lautaro (7,5): "Geniale. Distorce la chitarra per suonare l’accordo giusto: quel tiro accarezzato con il corpo indietro è un meraviglioso non sense".

Buonissima la prova di Bonny (7): "Di fisico o di tecnica, ha la capacità di tenere incollati i palloni addosso. Viene premiato dalla disciplina con il gol della comodità".

Ottimo anche Calhanoglu (7): "Architetto quasi impeccabile, ancora una volta. Mai pressato, arreda la partita con schizzi di classe. San Siro lo omaggia dopo il cambio".

Rivitalizzato Zielinski (6,5): "Fluidifica il gioco ma non viene assistito dalla fortuna: segna un altro gol bellissimo dalla distanza che però viene annullato per un mani di Dimarco".

7 anche per Bastoni, Barella e Dimarco; 6,5 per Sommer e Acerbi. Sufficienti Akanji, Sucic, Carlos Augusto e Thuram. Senza voto Esposito e Frattesi.

Chivu 7: "Con una partita autorevole completa la rincorsa durata 8 giornate: adesso è sulla cima, in Serie A e in Champions. Meglio di così…".