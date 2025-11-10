"L’Inter diserta il torneo di Ciapa No organizzato da Juve, Milan e Napoli". La Gazzetta dello Sport, in maniera simpatica, sottolinea come i nerazzurri di Chivu siano andati a prendersi la vetta, in coabitazione della Roma, sfruttando i passi falsi delle dirette rivali. Il 2-0 alla Lazio non ammette repliche e ora Lautaro e soci trascorreranno in vetta le due settimane di sosta, proprio prima del derby.

"Curiosamente, le squadre che nel campionato scorso le avevano rosicchiato una fetta di scudetto (Parma, Bologna, Lazio…) l’hanno scortata in vetta. Questa volta, contro una Lazio troppo rassegnata, si è vista un’Inter affamata e intensa dall’inizio alla fine, senza i proverbiali cali di tensione - sottolinea la Gazzetta -. In gol dopo soli 3’ con una meraviglia di Lautaro, ha chiuso il conto nella ripresa con Bonny".

E c'è un dato su tutti: l'Inter è l’unica del campionato ad aver segnato almeno un gol ogni giornata. È a quota 26 reti, più del doppio della Roma (12), 10 più del Napoli, 9 più del Milan. "Il primo tratto di campionato ha detto che, per valore e profondità d’organico e per qualità di gioco, l’Inter è la più forte, vulnerabile solo a sé stessa, quando stacca la spina - si legge sulla rosea -. Che la Roma le sia rimasta accanto, con una rosa inferiore in tutto, senza avere un Lautaro e giocando, come nel finale di ieri, con Baldanzi centravanti, è un piccolo miracolo di Gasperini. Ma c’è una logica. Sul 2-0, la Roma ha continuato a pressare e ad attaccare l’Udinese, come ha fatto l’Inter con la Lazio e come ha fatto il Bologna con il Napoli. Sul 2-0 a Parma, il Milan, che è ultimo in A per efficacia di pressing, è stato incapace di gestire, si è ritirato come al solito e ha favorito la rimonta. Questo campionato sta premiando chi ha una forte identità di gioco e coraggio tattico. La Juve un’identità non ce l’ha ancora e il Napoli l’ha smarrita".

