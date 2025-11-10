Andrea Ranocchia plaude alla prova dell'Inter in casa contro la Lazio. "Inter bellissima, la rosa è più forte dell'anno scorso perché rispetto ad Arnautovic e Taremi stavolta Thuram può tornare con calma. In altre occasioni a Verona avrebbe giocato subito", afferma durante la puntata di Pressing.
La prima rete è stata quella di Lautaro, dopo soli 3'. "Lui fa scorrere il pallone pensando di aver tempo, poi vede l'avversario e deve anticipare. Gli viene d'esterno, magari non voleva metterla lì ma voleva calciare in porta", commenta ancora Ranocchia. "Le critiche di Sarri all'arbitro? Anche dal punto di vista della comunicazione, tu cerchi di far sentire scontento perché magari nelle partite dopo c'è un'attenzione maggiore. Tante volte si va contro gli arbitri, se hai un problema, perché così l'arbitro è più attento. Non lo fai per questa gara, lo fai per le prossime".
Infine Ranocchia commenta con una battuta le ultime esternazioni di Conte. "Quando sento queste parole immagino i giocatori del Napoli nelle prossime due settimane, meno male che vanno in nazionale..."
Autore: FcInterNews Redazione
