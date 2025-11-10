Al via la vendita dei biglietti per Inter-Liverpool, match di Champions League in programma a San Siro martedì 9 dicembre alle 21:00.

La prima fase di vendita, aperta dalle ore 12 di oggi fino a mezzanotte dello stesso giorno, è dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti in esclusiva.

Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it

Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e PLUS che, come comunicato in fase di acquisto abbonamento, non è prevista una fase di prelazione per le partite della League Phase.

La seconda fase di vendita anticipata avrà il via alle ore 12:00 di martedì 11 novembre e sarà riservata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e ai soci Inter Club PLUS. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, si potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club PLUS sarà necessario che tutti siano soci attivi alla stagione in corso, indipendentemente dalla tipologia BASE/PLUS).

Mercoledì 12 novembre sarà la giornata dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e ai soci Inter Club BASE. Dalle 12:00 e fino alla mezzanotte, si potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club BASE sarà necessario che tutti siano soci attivi alla stagione in corso, indipendentemente dalla tipologia BASE/PLUS).