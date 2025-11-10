I tifosi fanno bene a credere nello scudetto? È stato incalzato così Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio di Roma-Udinese, match vinto dai giallorossi per 2-0, risultato che consegna ai capitolini la vetta della classifica in condivisione con l'Inter. "Non bisogna mai togliere il sogno alla gente, e poi è un momento così di felicità" ha prontamente risposto l'ex tecnico dell'Atalanta che incita i suoi tifosi a sognare pur tenendo i piedi saldi a terra: "Arriviamo a questa sosta comunque primi in classifica ed è sicuramente un motivo di orgoglio per noi e di grande soddisfazione per la gente. Questo lo percepiamo, lo avvertiamo, siamo felici di questo. Poi dopo, le percentuali le vedremo più avanti" ha continuato prima di ribadire il concetto anche in conferenza stampa.

Come si va alla sosta da primi in classifica?

"Da primi in classifica si va molto bene, anzi la sosta dovrebbe essere un po’ più lunga. Siamo particolarmente felici nel vedere la gioia dei tifosi, a fine partita e anche durante la gara, quando dominavamo e il risultato sembrava quasi acquisito. Questa gioia, questo entusiasmo sono contagiosi: lo percepiamo e siamo felici di questo, anche se per il momento ci prendiamo tutto quello che c’è".

"Si inizia a parlare di scudetto?", è stato solleticato nella sala stampa dell'Olimpico:

"No, noi giochiamo ogni gara volendo dare il massimo, stiamo attenti ai recuperi. Non parliamo di obiettivi, la classifica è corta: ci sono delle fasi, giocheremo 9 gare in un mese tra dicembre e gennaio. Voglio fare bene con la squadra e che la gente viva di queste serate".