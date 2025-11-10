Paolo Condò dedica l'incipit del suo editoriale sul Corriere della Sera a quanto visto ieri sera tra Inter e Lazio. "L'impeto col quale l’Inter risolve in due minuti il rebus Lazio, per poi attraversare in brillante sicurezza un match prevedibilmente impegnativo, è la qualità più spiccata della nuova cocapolista", si legge.

"La palla nerazzurra non riposa mai, accelerata dalle combinazioni fra Bastoni, Barella e Dimarco, una galleria del vento, ed è quest’intensità la principale differenza con le altre. Anche a Chivu restano difetti da correggere, vedi la forma stralunata di Dumfries. Ma l’Inter complessiva viaggia a un ritmo più elevato, come dimostra il mancato pedaggio tributato alla Champions. Che invece è un alibi serio nell’analisi dell’11esima giornata, visto che le sonore bastonate subite da Napoli e Atalanta (e pure il pari della Juve risulta stinto) fanno scopa con gli inciampi di Bayern, Arsenal, Real Madrid e Liverpool".