Ange-Yoan Bonny si è fermato a parlare anche ai microfoni di RAI Sport nel corso de 'La Domenica Sportiva', dove ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria con la Lazio e per il gol segnato.
Quarto gol in Serie A, Inter prima. Questa avventura sta diventando un sogno?
"Bello essere primi alla sosta, ma la strada è ancora lunga. Guardiamo avanti".
Cosa sta cambiando in questa squadra?
"Il mister ha portato un grande spirito di gruppo, quando si gioca a San Siro con quest'atmosfera è più facile dare tutto".
Adani sottolinea come a suo dire al momento del suo acquisto aveva un difetto, ovvero quello del numero di gol. Ora però alza pure il numero degli assist.
"I gol sono importanti per un attaccante come me, poi so fare altre cose. Oggi provo a segnare più gol, la rete è arrivata e sono contento".
Ma ascolti ancora Ornella Vanoni?
"Più dopo la partita".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
