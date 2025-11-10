Nel corso della puntata de 'La Domenica Sportiva', a Francesco Graziani tocca un'analisi del rendimento di Federico Dimarco, anche in prospettiva Nazionale: "Abbiamo visto alcune azioni contro la Lazio, su un suo cross addirittura ha calciato Manuel Akanji. La forza dell'Inter è anche avere difensori che diventano attaccanti. Ora la squadra è compatta, con un leader come Lautaro Martinez che è l'uomo di riferimento per professionalità e impegno. E oggi Cristian Chivu mi piace da morire: non si altera, non ha comportamenti scorretti, non si innervosisce. Poi è umile, si assume sempre le sue responsabilità come ha fatto dopo il Kairat. Quando la squadra non rispetta certe situazioni in campo, arriva subito a dire che è colpa sua. Sono convinto che vincerà tanto con l'Inter ma diventerà un allenatore bravo se andrà avanti così".