"Milan e Inter hanno acquistato lo stadio da meno di una settimana e già lavorano sui naming rights, gli accordi con cui un’azienda associa il proprio nome allo stadio. L’idea è avere un grande partner che porti una cifra importante, sicuramente superiore ai 20 milioni a stagione". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

"A Milano intendono massimizzare questi profitti, sulla base di tre semplici punti di partenza: 1) È l’impianto che viene edificato sulle ceneri di uno stadio mitico come il Meazza. 2) È l’impianto di due club storici, vincenti e internazionali come Milan e Inter. 3) È un impianto progettato da due studi di grande affidabilità ed esperienza a livello mondiale come Foster+Partners e Manica - si legge -. Siamo ancora alla primissima fase, quella delle manifestazioni di interesse, e quindi sono in ballo diverse piste. Una di queste porta a Generali, la prima compagnia assicurativa italiana, storicamente molto sensibile nei confronti dello sport".

Costi dell'operazione? Milan e Inter puntano a richieste da 25-30 milioni l'anno.

