Ultima sosta del 2025 per gli impegni delle Nazionali, dove verrà definito il quadro delle qualificate ai Mondiali 2026 e stabilite anche le partecipanti agli spareggi, oltre a varie amchevoli. Questo l'elenco dei giocatori dell'Inter convocati e i rispettivi impegni:

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

Moldavia-Italia, giovedì 13/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Chisinau

Italia-Norvegia, domenica 16/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Milano

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Angola-Argentina, venerdì 14/11 ore 17:00 – Amichevole | Luanda

CROAZIA

Petar Sucic

Croazia-Isole Faroe, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rijeka

Montenegro-Croazia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Podgorica

PAESI BASSI

Denzel Dumfries

Polonia-Paesi Bassi, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia

Paesi Bassi-Lituania, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam

POLONIA

Piotr Zielinski

Polonia-Paesi Bassi, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia

Malta-Polonia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali

SVIZZERA

Manuel Akanji

Svizzera-Svezia, sabato 15/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ginevra

Kosovo-Svizzera, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Pristina

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Turchia-Bulgaria, sabato 15/11 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Bursa

Spagna-Turchia, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Siviglia

