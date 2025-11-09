La Roma Primavera di Federico Guidi stava per ottenere il classico massimo risultato col minimo sforzo: avanti dopo nemmeno due giri di lancetta con la bella rete a giro di Alessandro Di Nunzio, la squadra giallorossa arriva ad un passo dal portare a casa l'ennesima vittoria di questa stagione limitandosi a controllare le iniziative di un'Inter che tiene le redini del gioco per buona parte dell'incontro ma senza mai incidere davvero dalle parti di Radoslaw Zelezny. Ma proprio quando ormai sembrava cosa fatta per i giallorossi, Filippo Cerpelletti arriva alle spalle di tutti sul cross di Lamine Ballo e strozza in gola l'urlo di gioia giallorosso trovando la rete dell'1-1 che vale alla squadra di Benito Carbone un pari preziosissimo contro una squadra lanciatissima. Prova d'orgoglio e di carattere, per i nerazzurri, al termine di una gara parecchio bella e intensa.
IL TABELLINO
ROMA-INTER 1-1
MARCATORI: 2' Di Nunzio (R), 94' Cerpelletti (I)
ROMA: 91 Zelezny; 4 Seck, 6 Di Nunzio, 7 Della Rocca (77' 70 Forte), 8 Bah, 13 Nardin (77' 23 Terlizzi), 14 Mirra, 22 Cama (26' 2 Marchetti), 32 Paratici (46' 11 Almaviva), 60 Romano, 66 Sangaré (65' 27 Lulli).
In panchina: 1 De Marzi, 3 Litti, 16 Arduini, 18 Sugamele, 21 Scacchi, 25 Panico.
Allenatore: Guidi.
INTER: 1 Taho; 2 Della Mora (70' 22 Ballo), 3 Marello, 4 Cerpelletti, 7 Zouin 70' 19 El Mahboubi), 8 Zarate, 10 Pinotti (64' 25 Kukulis), 18 Putsen, 30 Mosconi (85' 29 Mancuso), 35 Breda, 48 Peletti.
In panchina: 45 Costante, 5 Humanes Gomez, 11 Thiago Romano, 14 Conti, 23 La Torre, 28 Virtuani.
Allenatore: Carbone.
Arbitro: Di Francesco. Assistenti: D'Ascanio - Jorgji.
Note
Ammoniti: Nardin (R), Carbone (I), Marello (I), Almaviva (R), Guidi (R)
Corner: 5-8
Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.
RIVIVI IL LIVE
96' - Fischia Di Francesco, rien ne va plus al Tre Fontane! Quando nessuno se lo aspettava ormai più, l'Inter strappa un punto alla Roma grazie al guizzo in volata di Cerpelletti che vale l'1-1.
IL GOL DI CERPELLETTI: All'ultimo tuffo, l'Inter riesce a bucare il muro giallorosso: cross di Ballo, Cerpelletti sbuca alle spalle di tutti e trafigge Zelezny.
94' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! FILIPPOOOOOOOOOOOO CERPELLEEEEEEEEEEEETTIIIIIIIIIIII!!!
93' - Ultime manovre nerazzurre per un pari in extremis.
91' - Iniziano i cinque minuti di recupero.
88' - Tiraccio di Marello, palla abbondantemente fuori.
85' - Ultimo cambio per l'Inter: fuori Mosconi, in campo Mancuso.
83' - Crossa Marello, Mirra spazza di testa.
82' - Colpo da dietro di Marchetti su Mosconi, punizione interessante per l'Inter.
80' - Arriva il giallo anche per l'allenatore della Roma Guidi.
79' - Storie tese tra Marello e Almaviva dopo un fallo su Peletti, si infervora anche la panchina della Roma. I due giocatori vengono ammoniti.
77' - Fuori Nardin e Della Rocca nella Roma, in campo Terlizzi e Forte.
76' - Brutto cross di Ballo, Zelezny esce e anticipa Kukulis.
71' - Doppio cambio per l'Inter: fuori Zouin per El Mahboubi. In campo anche Ballo per Della Mora.
69' - Tenta il cross Della Mora, Zelezny accompagna con lo sguardo il pallone fuori.
68' - Insiste l'Inter, Roma chiusa.
65' - Cambia anche la Roma: fuori Sangaré, in campo Lulli.
63' - Cambio per l'Inter: fuori un Pinotti evanescente, dentro Kukulis.
62' - Mosconi! Tiro da lontano dell'attaccante interista, Zelezny si allunga e mette la mano.
59' - Ancora Roma in avanti, tiro di Della Rocca che Taho devia in corner.
57' - Pericolo per Taho: Della Rocca controlla in area e appoggia per Di Nunzio che apre il piattone mandando fuori di poco.
56' - Marello prova la botta, la barriera respinge. Ma è ancora palla per l'Inter.
55' - Mosconi atterrato, Di Francesco aspetta poi fischia punizione per l'Inter.
54' - Finalmente un'azione completa per l'Inter: Zouin crossa, arriva Della Mora che entra in area e colpisce di testa. Pallone però non difficile per Zelezny.
52' - Cross di Zouin, Mirra arriva prima di tutti e appoggia di testa per Zelezny.
51' - Inizio secondo tempo con un po' di confusione da ambo le parti.
48' - Altra interruzione per un giocatore a terra, stavolta si tratta di Bah che però si rialza subito.
46' - Fallo di Bah su Putsen, punizione per l'Inter poco oltre la metà campo.
-----
14.06 - Sarà dell'Inter il primo pallone della ripresa: PARTITI!
14.05 - Cambio nella Roma: Almaviva prende il posto di Paratici.
14.04 - Le squadre tornano in campo per il secondo tempo.
HALFTIME REPORT - La rete firmata da Alessandro Di Nunzio dopo ottanta secondi di gioco poteva rappresentare un gancio al mento capace di far barcollare chiunque. Eppure l'Inter assorbe bene il colpo a freddo e tiene le redini del match praticamente per tutto il primo tempo, sospinta dalle folate di Zouin che sulla destra fa ciò che vuole, mancando solo in un dettaglio non da poco: le conclusioni in porta. Zelezny sostanzialmente non è stato impegnato, malgrado la mole di gioco macinata dai nerazzurri.
------
45' + 2 - Fischia Di Francesco mandando le squadre al riposo: Roma che chiude il primo tempo avanti per 1-0 sull'Inter.
45' + 1 - Torna a bussare la Roma, tiro di Sangaré che termina a lato.
45' + 1 - Ci sarà un minuto di recupero.
44' - Cross di Marchetti fuori misura, palla inarrivabile per Sangaré.
43' - Altre proteste dalla panchina Inter, Di Francesco ne ha abbastanza: ammonito Carbone.
42' - Zouin prova l'ennesimo scatto, Seck lo segue e lo tiene bene riuscendo a togliergli anche il pallone.
40' - Cerpelletti strappa palla e prova il tiro, murato da due difensori. Poco dopo, Nardin fa fallo su Marello e viene ammonito.
37' - Della Rocca prova a farsi largo nelle maglie nerazzurre, ma il suo spunto non è fortunato.
36' - Marello prova la conclusione diretta da calcio di punizione, la palla finisce sull'autostrada che scorre a ridosso del campo del Tre Fontane...
33' - Bella transizione dell'Inter, palla da Putsen a Pinotti che prova il tiro senza inquadrare la porta.
32' - L'arbitro richiama i membri della panchina nerazzurra per una protesta un po' veemente.
29' - Brutto liscio di Zelezny, che per poco non regala un corner all'Inter.
26' - C'è già un cambio nella Roma: fuori Cama, al suo posto Marchetti. Mossa studiata per proteggere la corsia di sinistra dove Zouin sta imperversando.
25' - Mosconi cade in area giallorossa dopo un contrasto, per Di Francesco non c'è nulla.
24' - Zouin stavolta prova il tiro, rasoterra che non impensierisce Zelezny.
21' - Zouin spina nel fianco sinistro della Roma, Bah si rifugia in corner per scongiurare l'ennesimo sprint.
20' - Insistono i nerazzurri che premono la Roma nella propria metà campo, Guidi in apprensione.
19' - Arriva il primo corner anche per l'Inter.
18' - Taho è fuori dai pali e allora la Roma prova a sorprenderlo con un tiro da lontanissimo sul quale il portiere arriva però in tempo.
17' - Zouin prova a buttare un altro pallone in mezzo senza che nessuno arrivi.
15' - Mirra prova la sponda da corner, ma manda la palla direttamente sul fondo.
14' - Esce allo scoperto la Roma, che guadagna il suo primo calcio d'angolo con Romano.
10' - Mosconi si invola in area e prova la conclusione, pallone rimpallato dalla difesa.
9' - Altro cross di Zouin, stavolta è Mirra a spazzare l'area.
7' - Cross di Zouin per Mosconi, Sangaré legge bene la traiettoria e accompagna fuori. Salvo poi rimediare un problema alla caviglia.
5' - Tenta di distendersi l'Inter, palla da Mosconi a Zouin fermato però in fuorigioco.
2' - Subito Roma in vantaggio con Di Nunzio! Azione avvolgente dei giallorossi, palla da Sangaré a Bah e appoggio per Di Nunzio che si inventa una parabola a giro col sinistro che non lascia scampo a Taho.
-----
13.02 - La Roma batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!
12.59 - Squadre in campo per il prepartita, fra poco il calcio d'inizio.
-----
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Giovanili
Altre notizie
- 00:10 videoInter-Lazio 2-0, Tramontana: "Vittoria fondamentale, molto bene Barella. Dumfries in ombra"
- 00:00 Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pè...
- 23:58 Lazio, Cataldi in conferenza: "Inter tra le squadre migliori d'Europa, questa gara ci insegna tanto"
- 23:55 Inter-Lazio, la moviola - Manganiello in confusione: metro di giudizio mai uniforme, errori nei fischi e nei cartellini
- 23:53 Chivu in conferenza: "Abbiamo fatto pochi passi falsi nelle ultime, la classifica non la guardo. Gerarchie? Non esistono"
- 23:41 Lazio, Sarri in conferenza: "Potevamo andare incontro a una disfatta, ma siamo rimasti in gara fino alla fine"
- 23:38 Chivu a ITV: "La classifica? Siamo ancora a novembre, è ancora lunga. Felici del percorso"
- 23:34 Chivu a DAZN: "Allenare Lautaro è un piacere. Prima del derby mi godrò la famiglia e vedrò la NFL a Madrid"
- 23:29 Lautaro in conferenza: "Contento delle idee di Chivu. Il record di gol di Mazzola? Non me lo sarei aspettato quando sono arrivato qui"
- 23:25 Lazio, Sarri a DAZN: "L'Inter è più forte di noi, c'è un gap tecnico. La mentalità della squadra è l'aspetto più positivo"
- 23:18 Lautaro a ITV: "Voglio dare sempre tutto per l'Inter. Derby? Gara che si prepara da sola"
- 23:11 Lautaro a DAZN: "Il gol era voluto. Le parole di Chivu? Sono così, quando c'è da sorridere sorrido"
- 23:03 Dimarco Player of the Match a DAZN: "Inter sottovalutata? Lo lascio dire agli altri. Bonny è forte, bell'acquisto"
- 23:02 Bonny al 90esimo a DAZN: "Gli assist di Dimarco sempre top. Il derby? Partita importante come tutte"
- 22:51 Inter-Lazio, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:47 Una pausa da primato: l'Inter supera brillantemente per 2-0 la Lazio e si porta in cima alla classifica con la Roma
- 22:45 Inter-Lazio, le pagelle - Barella con l'abito buono, Calhanoglu gran maestro. Dumfries svagato
- 22:40 Inter-Lazio, Fischio Finale - Lautaro + Bonny, il vecchio e il nuovo: l'orologio fissa il momento in cui Chivu diventa 1° della classe
- 22:35 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-LAZIO: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:00 Inter-Lazio, la carica del Meazza: quasi 74 mila spettatori
- 21:50 Dimarco prima dell'inizio del secondo tempo: "Dobbiamo continuare così, bisogna segnare ancora"
- 20:55 Inter-Kairat, parola alla fascia sinistra. Poi spunta Bonny
- 20:10 Lazio, Fabiani a DAZN: "Le parole di Sarri? Lui è un fuoriclasse in campo e fuori. Giusto che non crei aspettative"
- 20:05 Chivu a DAZN: "Questo gruppo ha una forza. Cerco di coinvolgere tutti, i ragazzi mi danno buone risposte"
- 20:00 Roma solida e cinica: 2-0 all'Udinese e primo posto in classifica
- 19:51 Lazio, Lazzari a DAZN: "L'Inter è la più forte d'Italia e una delle migliori d'Europa. Sarà una gara complicata"
- 19:49 Dumfries a DAZN: "La gara di maggio è il passato, stasera è un altro match e dobbiamo vincere"
- 19:46 Dumfries a ITV: "Arriviamo bene, siamo carichi. Abbiamo energie e vogliamo vincere oggi"
- 19:36 Di Canio: "Inter la più completa, ma può ancora migliorare. Ha un difetto che si trascina"
- 19:21 Roma Primavera, Seck: "Un errore abbassarci dopo il gol. Altrimenti avremmo vinto 2 o 3 a zero"
- 19:07 Milan, Gabbia: "Il derby vale sempre tre punti, ovviamente ci teniamo a vincerlo"
- 18:52 L'analisi di Giaccherini: "L'Inter deve specchiarsi di meno. Chivu sa di avere una squadra fortissima, però..."
- 18:38 Mondiali 2026, la FIFA starebbe valutando un cambiamento nel ranking: un assist per l'Italia di Gattuso
- 18:23 L.R. Vicenza, Capello: "Ci siamo complicati la partita da soli, ma abbiamo lottato da squadra vera"
- 18:09 Cosmi: "Il modo di comunicare di Conte è superato. Il migliore per distacco è Chivu sotto questo aspetto"
- 17:48 Conte: "Sono preoccupato. Non c'è l'energia dell'anno scorso, significa che non sto facendo un buon lavoro"
- 17:38 Claudio Trotta: "Una targa su San Siro come luogo della musica. Faremo la proposta a Inter e Milan"
- 17:23 Montolivo: "Napoli e Inter si giocheranno lo Scudetto, Milan nella lotta per il quarto posto"
- 17:09 Pavard: "Il mio ruolo preferito? Sono un giocatore molto versatile. Finché gioco, sono felice"
- 16:56 Serie A, il Napoli cade a Bologna: occasione per Inter e Roma. Genoa-Fiorentina, 2-2 con i nuovi tecnici in panchina
- 16:40 Roma Primavera, Guidi: "Il pari è giusto, l'Inter lo ha meritato. Però mi sono arrabbiato perché..."
- 16:25 Vicenza, Gallo: "L'Inter U23 non hai mai tirato in porta, vittoria meritata dopo aver dominato"
- 16:11 Trevisani: "Inter-Lazio finisce 2-1 con doppietta di Lautaro. Conte? Strategia giusta, gestisce tutta la Serie A"
- 15:57 Napoli, Manna: "Gli avversari hanno paura di Conte, diamo fastidio perché c'è lui sulla nostra panchina"
- 15:43 Inter-Roma, Up&Down - Zouin è inafferrabile, manca la ricompensa. Cerpelletti lampo accecante
- 15:30 Inter U23-Vicenza, le pagelle - Alexiou autore di una grande prova, Spinaccé fatica
- 15:15 Vecchi in conferenza: "Paghiamo a livello di malizia e fisicità. Nel girone di ritorno vorremmo raccogliere di più contro le big"
- 15:05 Cerpelletti manda di traverso la festa alla Roma: gol al 94esimo, l'U20 di Carbone strappa l'1-1 in extremis
- 14:59 Dzemaili mette pressione all'Inter: "Per la rosa che ha deve vincere lo scudetto"
- 14:45 Sky - Verso Inter-Lazio, Bonny avanti nel ballottaggio con Thuram: la probabile formazione di Chivu
- 14:35 Stuckler condanna l'Inter U23, a Monza passa il Vicenza 1-2. Beffa nel finale per i ragazzi di Vecchi
- 14:30 Serie A, Atalanta in crisi: a Bergamo il Sassuolo passa 3-0 con Berardi (x2) e Pinamonti
- 14:15 Tegola per il Parma di Cuesta: frattura al dito della mano sinistra per Suzuki. Si valuterà l'intervento
- 14:00 Il Tempo - Il rinnovo Lazio-Gila non decolla: l'Inter tenta di approfittarne. Possibile derby di mercato col Milan
- 13:45 Sky - Verso Inter-Lazio, ancora dubbi per Sarri: Pellegrini insidia Lazzari e Marusic. Si attende per Romagnoli
- 13:30 Amadeus: "Chivu mi ha sorpreso in un aspetto. Ogni giorno speravo che l'addio di Calhanoglu fosse una bufala"
- 13:16 GdS - Nuovo San Siro, è già corsa per i naming rights: un nome in pole, gli obiettivi di Inter e Milan
- 13:00 Atalanta, Juric manda Lookman in campo dal 1' e mette un punto: "Caso assolutamente chiuso"
- 12:47 Inter Women, Andrés Sanz: "Questo club è una famiglia. Quale caratteristica prenderei? II mancino di Pleidrup"
- 12:16 CdS - Invasione biancoceleste a San Siro: attesi circa quattromila tifosi laziali per assistere a Inter-Lazio
- 12:02 CdS - Dumfries incubo della Lazio: tre reti nelle ultime tre sfide. L'olandese con i biancocesti si infiamma
- 11:48 Corsera - Troppo esigente Chivu o troppo incline a ripetere gli errori l'Inter? Con la Lazio torna Acerbi
- 11:34 Cesar: "Inter ultimamente non brillante, ma a Chivu va dato tempo. Stasera per Inter-Lazio può succedere di tutto"
- 11:19 Inter U23, Cinquegrano: "Ecco i miei punti di forza. Nel tempo ho capito che servono continuità, testa e lucidità"
- 11:05 CdS - Inter, Acerbi di nuovo titolare contro la Lazio? Un'altra esclusione sarebbe piuttosto rumorosa
- 10:51 GdS - Chivu all'attacco: i concetti ribaditi (con toni più miti) alla squadra nel confronto di ieri
- 10:37 Acerbi: "Nello spogliatoio ci sono due valori fondamentali". Poi svela cosa 'ruberebbe' a Thuram e Barella
- 10:23 Repubblica - Sei mesi dopo l'addio allo scudetto, l'Inter ritrova la Lazio. Ballottaggio Thuram-Bonny
- 10:09 GdS - Il 'martello' Dumfries sfida Marusic, 'l'anima' Calhanoglu incrocia Cataldi: i duelli chiave di Inter-Lazio
- 09:55 TS - Thuram pronto a tornare titolare. Chivu rispolvera Acerbi e ricompone la solita linea a tre dal 1'