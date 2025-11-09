La Roma Primavera di Federico Guidi stava per ottenere il classico massimo risultato col minimo sforzo: avanti dopo nemmeno due giri di lancetta con la bella rete a giro di Alessandro Di Nunzio, la squadra giallorossa arriva ad un passo dal portare a casa l'ennesima vittoria di questa stagione limitandosi a controllare le iniziative di un'Inter che tiene le redini del gioco per buona parte dell'incontro ma senza mai incidere davvero dalle parti di Radoslaw Zelezny. Ma proprio quando ormai sembrava cosa fatta per i giallorossi, Filippo Cerpelletti arriva alle spalle di tutti sul cross di Lamine Ballo e strozza in gola l'urlo di gioia giallorosso trovando la rete dell'1-1 che vale alla squadra di Benito Carbone un pari preziosissimo contro una squadra lanciatissima. Prova d'orgoglio e di carattere, per i nerazzurri, al termine di una gara parecchio bella e intensa.

IL TABELLINO

ROMA-INTER 1-1

MARCATORI: 2' Di Nunzio (R), 94' Cerpelletti (I)



ROMA: 91 Zelezny; 4 Seck, 6 Di Nunzio, 7 Della Rocca (77' 70 Forte), 8 Bah, 13 Nardin (77' 23 Terlizzi), 14 Mirra, 22 Cama (26' 2 Marchetti), 32 Paratici (46' 11 Almaviva), 60 Romano, 66 Sangaré (65' 27 Lulli).

In panchina: 1 De Marzi, 3 Litti, 16 Arduini, 18 Sugamele, 21 Scacchi, 25 Panico.

Allenatore: Guidi.

INTER: 1 Taho; 2 Della Mora (70' 22 Ballo), 3 Marello, 4 Cerpelletti, 7 Zouin 70' 19 El Mahboubi), 8 Zarate, 10 Pinotti (64' 25 Kukulis), 18 Putsen, 30 Mosconi (85' 29 Mancuso), 35 Breda, 48 Peletti.

In panchina: 45 Costante, 5 Humanes Gomez, 11 Thiago Romano, 14 Conti, 23 La Torre, 28 Virtuani.

Allenatore: Carbone.

Arbitro: Di Francesco. Assistenti: D'Ascanio - Jorgji.

Note

Ammoniti: Nardin (R), Carbone (I), Marello (I), Almaviva (R), Guidi (R)

Corner: 5-8

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - Fischia Di Francesco, rien ne va plus al Tre Fontane! Quando nessuno se lo aspettava ormai più, l'Inter strappa un punto alla Roma grazie al guizzo in volata di Cerpelletti che vale l'1-1.

IL GOL DI CERPELLETTI: All'ultimo tuffo, l'Inter riesce a bucare il muro giallorosso: cross di Ballo, Cerpelletti sbuca alle spalle di tutti e trafigge Zelezny.

94' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! FILIPPOOOOOOOOOOOO CERPELLEEEEEEEEEEEETTIIIIIIIIIIII!!!

93' - Ultime manovre nerazzurre per un pari in extremis.

91' - Iniziano i cinque minuti di recupero.

88' - Tiraccio di Marello, palla abbondantemente fuori.

85' - Ultimo cambio per l'Inter: fuori Mosconi, in campo Mancuso.

83' - Crossa Marello, Mirra spazza di testa.

82' - Colpo da dietro di Marchetti su Mosconi, punizione interessante per l'Inter.

80' - Arriva il giallo anche per l'allenatore della Roma Guidi.

79' - Storie tese tra Marello e Almaviva dopo un fallo su Peletti, si infervora anche la panchina della Roma. I due giocatori vengono ammoniti.

77' - Fuori Nardin e Della Rocca nella Roma, in campo Terlizzi e Forte.

76' - Brutto cross di Ballo, Zelezny esce e anticipa Kukulis.

71' - Doppio cambio per l'Inter: fuori Zouin per El Mahboubi. In campo anche Ballo per Della Mora.

69' - Tenta il cross Della Mora, Zelezny accompagna con lo sguardo il pallone fuori.

68' - Insiste l'Inter, Roma chiusa.

65' - Cambia anche la Roma: fuori Sangaré, in campo Lulli.

63' - Cambio per l'Inter: fuori un Pinotti evanescente, dentro Kukulis.

62' - Mosconi! Tiro da lontano dell'attaccante interista, Zelezny si allunga e mette la mano.

59' - Ancora Roma in avanti, tiro di Della Rocca che Taho devia in corner.

57' - Pericolo per Taho: Della Rocca controlla in area e appoggia per Di Nunzio che apre il piattone mandando fuori di poco.

56' - Marello prova la botta, la barriera respinge. Ma è ancora palla per l'Inter.

55' - Mosconi atterrato, Di Francesco aspetta poi fischia punizione per l'Inter.

54' - Finalmente un'azione completa per l'Inter: Zouin crossa, arriva Della Mora che entra in area e colpisce di testa. Pallone però non difficile per Zelezny.

52' - Cross di Zouin, Mirra arriva prima di tutti e appoggia di testa per Zelezny.

51' - Inizio secondo tempo con un po' di confusione da ambo le parti.

48' - Altra interruzione per un giocatore a terra, stavolta si tratta di Bah che però si rialza subito.

46' - Fallo di Bah su Putsen, punizione per l'Inter poco oltre la metà campo.

14.06 - Sarà dell'Inter il primo pallone della ripresa: PARTITI!

14.05 - Cambio nella Roma: Almaviva prende il posto di Paratici.

14.04 - Le squadre tornano in campo per il secondo tempo.

HALFTIME REPORT - La rete firmata da Alessandro Di Nunzio dopo ottanta secondi di gioco poteva rappresentare un gancio al mento capace di far barcollare chiunque. Eppure l'Inter assorbe bene il colpo a freddo e tiene le redini del match praticamente per tutto il primo tempo, sospinta dalle folate di Zouin che sulla destra fa ciò che vuole, mancando solo in un dettaglio non da poco: le conclusioni in porta. Zelezny sostanzialmente non è stato impegnato, malgrado la mole di gioco macinata dai nerazzurri.

45' + 2 - Fischia Di Francesco mandando le squadre al riposo: Roma che chiude il primo tempo avanti per 1-0 sull'Inter.

45' + 1 - Torna a bussare la Roma, tiro di Sangaré che termina a lato.

45' + 1 - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Cross di Marchetti fuori misura, palla inarrivabile per Sangaré.

43' - Altre proteste dalla panchina Inter, Di Francesco ne ha abbastanza: ammonito Carbone.

42' - Zouin prova l'ennesimo scatto, Seck lo segue e lo tiene bene riuscendo a togliergli anche il pallone.

40' - Cerpelletti strappa palla e prova il tiro, murato da due difensori. Poco dopo, Nardin fa fallo su Marello e viene ammonito.

37' - Della Rocca prova a farsi largo nelle maglie nerazzurre, ma il suo spunto non è fortunato.

36' - Marello prova la conclusione diretta da calcio di punizione, la palla finisce sull'autostrada che scorre a ridosso del campo del Tre Fontane...

33' - Bella transizione dell'Inter, palla da Putsen a Pinotti che prova il tiro senza inquadrare la porta.

32' - L'arbitro richiama i membri della panchina nerazzurra per una protesta un po' veemente.

29' - Brutto liscio di Zelezny, che per poco non regala un corner all'Inter.

26' - C'è già un cambio nella Roma: fuori Cama, al suo posto Marchetti. Mossa studiata per proteggere la corsia di sinistra dove Zouin sta imperversando.

25' - Mosconi cade in area giallorossa dopo un contrasto, per Di Francesco non c'è nulla.

24' - Zouin stavolta prova il tiro, rasoterra che non impensierisce Zelezny.

21' - Zouin spina nel fianco sinistro della Roma, Bah si rifugia in corner per scongiurare l'ennesimo sprint.

20' - Insistono i nerazzurri che premono la Roma nella propria metà campo, Guidi in apprensione.

19' - Arriva il primo corner anche per l'Inter.

18' - Taho è fuori dai pali e allora la Roma prova a sorprenderlo con un tiro da lontanissimo sul quale il portiere arriva però in tempo.

17' - Zouin prova a buttare un altro pallone in mezzo senza che nessuno arrivi.

15' - Mirra prova la sponda da corner, ma manda la palla direttamente sul fondo.

14' - Esce allo scoperto la Roma, che guadagna il suo primo calcio d'angolo con Romano.

10' - Mosconi si invola in area e prova la conclusione, pallone rimpallato dalla difesa.

9' - Altro cross di Zouin, stavolta è Mirra a spazzare l'area.

7' - Cross di Zouin per Mosconi, Sangaré legge bene la traiettoria e accompagna fuori. Salvo poi rimediare un problema alla caviglia.

5' - Tenta di distendersi l'Inter, palla da Mosconi a Zouin fermato però in fuorigioco.

2' - Subito Roma in vantaggio con Di Nunzio! Azione avvolgente dei giallorossi, palla da Sangaré a Bah e appoggio per Di Nunzio che si inventa una parabola a giro col sinistro che non lascia scampo a Taho.

13.02 - La Roma batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

12.59 - Squadre in campo per il prepartita, fra poco il calcio d'inizio.

