Solo qualche mese fa, l'idillio generato dalla conquista dello Scudetto; adesso, un rapporto che se non è ai minimi termini poco ci manca. "Qualcosa bisogna fare perché non ho voglia di accompagnare un morto”. Parole pesanti quelle pronunciate da Antonio Conte al termine di Bologna-Napoli, terminata 2-0 per i padroni di casa per quella che ha già la quinta sconfitta stagionale in tre mesi per gli azzurri. Nonostante il Napoli sia solamente a due punti dalla vetta, l’aria tra il tecnico campione d’Italia e la dirigenza non sembra essere delle migliori, con un incontro già previsto durante la sosta per le Nazionali.

Per i bookmaker è una pista concreta un incredibile addio entro il 6 gennaio, finale del girone di andata, opzione offerta a 2,50 su Snai. Per i betting analyst di Goldbet ci sono altri allenatori più a rischio di Conte: il primo in lavagna è il tecnico del Parma Carlos Cuesta, a 1,50, seguito dalla coppia Paolo Zanetti ed Eusebio Di Francesco fissata a 1,65 volte la posta.