Andrea Stramaccioni parla dagli studi di Dazn dell'ottima prestazione dell'Inter contro la Lazio. "L'Inter è partita fortissimo, Chivu ci aveva detto che per vedere la reazione non bastavano le parole e penso che i ragazzi lo abbiano preso in parola. Quando giochi a San Siro con l'Inter prendere gol subito è pesante, ma la Lazio è rimasta viva. Sarri l'ha rianimata coi tre cambi insieme ma l'Inter ha vinto meritatamente dando un segnale forte in una giornata in cui tutte frenano".

Un altro gol per Bonny: Stramaccioni evidenzia un dato che fa capire quanto sta facendo il francese. "Bonny ha avuto un impatto oltre le aspettative. All'Inter la maglia pesa 3-4 volte il normale, lui è partito 5 volte titolare, con 4 gol e 4 assist. Ogni 50' fa gol o assist alla prima stagione all'Inter, a 22 anni: è tantissima roba. Poi Thuram se sta bene io non lo cambio con nessuno. Per me è forse il centravanti più completo della Serie A. Lautaro forse è più finalizzatore, ma Thuram se sta bene non ha rivali. Il gol di Lautaro? Questo è un grande gol, di collo esterno. La vuole mettere lì, anche un pizzico di fortuna, però.... Ora farà questa amichevole con la nazionale argentina, nell'avvicinarsi al derby. Anche lui potrebbe avere un avvicinamento più tranquillo rispetto alle altre volte".