Il presidente dell'AIA Antonio Zappi,secondo quanto appreso da LaPresse da fonti interne all'associrazione degli arbitri, ha "accolto favorevolmente" il comunicato della Lazio, con cui si dissocia dalle parole pronunciate dall'allenatore Maurizio Sarri al termine della partita persa domenica sera a San Siro contro l'Inter. Il presidente Zappi ha partecipato tra l'altro oggi a un incontro tra il mondo arbitrale, la FIGC, la Lega Serie A e i club della massima serie.