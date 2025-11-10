Gasperini e Chivu, una strana coppia in vetta alla Serie A. Un tecnico di 67 anni e 610 panchine in Serie A e un altro di 22 e 568 presenze in meno da allenatore. Il tecnico centra alla guida dell'Inter una vittoria che Tuttosport definisce "non banale" contro la Lazio. I nerazzurri hanno frustrato i tentativi di raddoppio dei biancocelesti siglando il raddoppio con Bonny. Il francese e Pio Esposito sembrano oggi la grande differenza rispetto allo scorso anno, potendo garantire un livello importante in attacco anche con Thuram tenuto ancora inizialmente in panchina.

L'Inter è stata agevolata anche e soprattutto da una partenza sprint, con un gol segnato da Lautaro dopo pochi minuti. La risposta della Lazio è arrivata soprattutto nel finale con la traversa di Gila e il tiro di Pellegrini parato da Sommer: troppo poco per propositi di golpe. Per i nerazzurri è l'undicesima vittoria in dodici partite.