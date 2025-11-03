Ajax (0-2), Slavia (3-0) e Union SG (0-4). L'Inter ha iniziato la campagna europea 2025/26 con tre vittorie in tre partite, gare nelle quali è riuscita a mantenere la porta inviolata.

La squadra nerazzurra ha vinto nove delle ultime dieci partite della prima fase di UEFA Champions League senza subire gol ed è l'unica squadra ad aver mantenuto la porta inviolata in dieci partite della fase campionato dall'inizio della scorsa stagione.

Anche i numeri offensivi dell'Inter sono decisamente positivi. Nelle prime tre partite i nerazzurri hanno sempre segnato almeno due gol e solamente tre squadre sono riuscite a collezionare quattro vittorie con almeno due reti e quattro clean sheet nella competizione (Bayern Monaco nel 2012-13, il Borussia Dortmund nel 2014-15 e il PSG nel 2017-18).

La vittoria per 4-0 dell’Inter contro l’Union Saint-Gilloise alla terza giornata è stata una delle vittorie con più ampio margine in UEFA Champions League per i nerazzurri (record eguagliato): i nove gol segnati in questa stagione rappresentano un record nelle prime tre partite disputate in una singola edizione della competizione dal 2010-11 (10 in quel caso).