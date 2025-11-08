La Lazio è l’avversaria preferita di Denzel Dumfries: l’esterno olandese ha segnato tre gol contro i biancocelesti, uno in ciascuna delle ultime tre sfide in Serie A.

Negli ultimi vent’anni, solo Massimo Oddo è riuscito a segnare in quattro partite consecutive contro un’unica squadra tra i difensori (contro il Chievo tra il 2005 e il 2007): un traguardo che Dumfries punta a eguagliare.

Data: Sab 08 novembre 2025
Autore: Raffaele Caruso
