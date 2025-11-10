Dopo la vittoria di ieri sera, arrivata anche grazie al suo gol che ha sbloccato la partita, Lautaro Martinez ha incassato punti e sorrisi ed è volato in Spagna. L'attaccante dell'Inter è arrivato da poco ad Alicante, dove ha raggiunto il luogo del ritrovo della Nazionale argentina che il prossimo 14 novembre affronterà l'Angola per l'amichevole organizzata per celebrare i 50 anni dell'indipendenza del Paese africano. Il capitano nerazzurro è stato immortalato nel momento del suo arrivo nel centro sportivo di Algorfab dai fotografi a seguito dell'Albiceleste che hanno, come da copione, ritratto il diez di Chivu con tento di sguardo corrucciato che ha suscitato l'ironia del compagno di club e connazionale Tomas Palacios e della moglie Agustina.

"Sorridi un po'" ha scritto il difensore argentino, prima del commento di lady Martinez che ha scritto: "Nel dubbio, sempre arrabbiato". Cambiano le 'camisetas' ma non le espressioni: con la sua Inter o con la sua Argentina, Lautaro fa fede a sé stesso: "Io sono fatto così" ha detto ieri a margine della vittoria con la Lazio a proposito del 'sorriso', argomento diventato un tormentone personale negli ultimi giorni.