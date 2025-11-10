"Tutte le squadre sono in difficoltà, l'unica squadra che sta andando bene è la Roma. E' un campionato all'insegna dell'equilibrio, non di grande livello". Così Ottavio Bianchi commenta a Radio Anch'io Lo Sport la Serie A in corso di svolgimento.

"L'Inter mi sembra la più attrezzata, non dimentichiamo che ha fatto braccio di ferro l'anno scorso col Napoli ed è abituata ai quartieri alti, con una rosa molto importante. La sorpresa è la Roma, la conferma è l'Inter", dice ancora Bianchi.