Federico Dimarco è uno dei protagonisti dell'Inter intercettati da DAZN sul prato di San Siro dopo il 2-0 sulla Lazio che vale la vetta della classifica: "L'assist per Bonny? Sapevamo che era un momento importante, stavamo subendo qualcosa e quel gol ha spezzato la partita - dice l'esterno nerazzurro, eletto oggi come Player of the Match -. Sono contento che il gol l'abbia fatto Angy, ma era la cosa più importante era vincere. Soprattutto dopo i risultati di oggi".

Cosa ci dici su Bonny?
"Si impegna veramente tanto. È entrato in punta di piedi ma è forte e può crescere ancora tanto, lui lo sa. Abbiamo fatto un bell'acquisto". 

Secondo te l'Inter di Chivu è stata sottovalutata dopo quanto successo in estate? 
"Questo lo lascio dire agli altri, noi pensiamo a lavorare. Siamo primi ma questo conta poco adesso, il campionato è ancora lungo".

Dom 09 novembre 2025
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
