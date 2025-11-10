A margine della presentazione del raduno di 'Operazione Nostalgia' del prossimo 28 marzo avvenuta in Campidoglio a Roma, Hernanes ha espresso il suo parere sulla partita di ieri tra Inter e Lazio, due delle sue ex squadre: "La Lazio era in una striscia positiva. Sappiamo di tutti i problemi che ha avuto, ma Maurizio Sarri sta ottenendo il massimo. A San Siro, se l’Inter è in giornata, è difficile per tutti. Hanno una squadra con giocatori forti che giocano insieme da tanto tempo. La Lazio ha espresso le sue potenzialità, si è visto, ma alla fine l’Inter ha meritato di portare a casa il risultato”.

Forse ai biancocelesti, in questo momento storico, mancano le qualità di un giocatore come era il Profeta: “Per caratteristiche non c’è un giocatore come me, ma oggi, come dicevo pure io, il calcio dipende meno dall’individualismo. Io forse quando giocavo ero un po’ troppo individualista, mi piaceva dribblare e cercare la giocata personale. Oggi invece il lavoro è più collettivo e il calcio di oggi non permette più tanto di esprimersi a questi giocatori”.