Complice un calendario morbido, che ha proposto come avversarie Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty, l'Inter ha vinto tutte le prime quattro partite in una singola stagione di Champions League/Coppa dei Campioni per la prima volta nella sua storia. Lo evidenzia Opta. 

Sezione: Stats / Data: Gio 06 novembre 2025 alle 15:03
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
