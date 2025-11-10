La serata di San Siro contro la Lazio ha regalato anche altri traguardi importanti all'Inter a livello statistico. Uno di questi riguarda Alessandro Bastoni, che continua a distinguersi per la qualità delle sue giocate: grazie all'assist per Lautaro Martinez nell'occasione del gol dell'1-0, il difensore nerazzurro è arrivato a quota tre passaggi vincenti, piazzandosi alle spalle solo di Emil Holm e del compagno di squadra Federico Dimarco, entrambi a quota quattro tra i difensori più produttivi della Serie A.