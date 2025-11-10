Dopo i rumors delle scorse ore, adesso è ufficiale: l'Atalanta ha esonerato Ivan Juric. La sconfitta di ieri contro il Sassuolo è stata fatale per l'ex tecnico della Roma, che ad un anno esatto dall'addio ai giallorossi saluta anche la Dea dopo un inizio stagione mai decollato.

"Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro" si legge nella nota diramata dal club orobico. Secondo Sky Sport il candidato principale a succedere a Juric sembra essere Raffaele Palladino.