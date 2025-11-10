Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-0 contro la Lazio.
"L'Inter è scesa in campo con una certa pressione dopo i risultati delle altre e contro una squadra forte. E' scesa in campo con un pressing alto ed è riuscita a sbloccare subito la gara con una palla recuperata - le sue parole -. Qualche giocatore un po' in ombra, su tutti Dumfries che sta attraversando un momento non felice. Augusto a destra ha fatto bene. Sono tre punti fondamentali, andiamo in vetta e giocheremo il derby davanti al Milan. Molto bene Barella".
Sezione: Vento di Tramontana / Data: Lun 10 novembre 2025 alle 00:10
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
