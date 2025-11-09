"Le prime cose che mi ha insegnato (il calcio, ndr) sono la determinazione e il rispetto, valori fondamentali in uno spogliatoio". A parlare è Francesco Acerbi, protagonista del MatchDay Programme del club nerazzurro nel giorno di Inter-Lazio: "Ancora oggi ho la voglia costante di migliorarmi, l’esperienza mi ha permesso di essere più sereno in campo ma un difensore deve sempre mantenere alta la soglia dell’attenzione", aggiunge l'esperto difensore.

Quali sono le caratteristiche ti hanno più aiutato nella tua carriera?

"La voglia e la fame".

E quali prenderesti dai tuoi compagni?

"Potrei dirne tantissime, partiamo dalla qualità con la palla di Thuram e Barella…".

Quali sono le Legend nerazzurre che più ti hanno impressionato?

"Ronaldo il Fenomeno per la sua qualità e Zanetti per la costanza e la voglia di migliorarsi sempre".