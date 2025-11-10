Archiviato quest'altra fetta di stagione, l'Inter si prepara alla sosta per programmare il derby al rientro. "La pausa dovrebbe restituire a Chivu una pedina in più. Si stratta di Darmian, il cui risentimento al soleo della gamba sinistra è in via di smaltimento - informa il Corriere dello Sport -. Il laterale si era fatto male durante la sosta precedente e ha finito per saltare 8 gare. E, peraltro, finora, ha messo assieme appena 2 spezzoni, contro Juve e Slavia Praga. Bisognerà attendere ancora, invece, per rivedere in campo Mkhitaryan. L’auspicio è che l’armano possa tornare contro il Venezia in Coppa Italia, il prossimo 3 dicembre. Più difficile la sua disponibilità per la trasferta a Pisa del 30 novembre".