Autore del gol che ha dato il la alla vittoria dell'Inter sulla Lazio, successo che vale il primato prima della seconda sosta, Lautaro Martinez parla così in conferenza stampa del 2-0 maturato a San Siro.

Tornate in testa, avevate tanta voglia di ritornare in alto.

"Sicuramente oggi era importante per noi, per il nostro percorso e per la classifica. Torniamo in testa, volevamo questo dopo aver perso tanti punti per strada. Ci sono tante cose da migliorare, sono contento delle idee del mister, della sua voglia di crescere insieme a noi. Abbiamo incontrato una squadra forte, questi tre punti hanno tanto valore".

Sai gestire meglio i momenti dove non segni adesso?

"Per me il gol ha un valore enorme, poi quando la squadra vince è meglio perché non mi interessa chi segna. Lavoro tanto con lo psicologo, ho lavorato anche tanto fuori dal campo. Sono tranquillo, voglio fare il meglio per la squadra dando tutto".

Avete applicato i principi di Chivu al meglio stasera.

"Sì perché conosciamo Sarri che codifica l'uscita dal portiere. Abbiamo messo in difficoltà la Lazio pressando alto, era importante sbloccarla subito, poi abbiamo gestito la gara in maniera tranquilla. E dopo il secondo gol è stato più facile".

Hai raggiunto Mazzola per numero di gol fatti con la maglia dell'Inter.

"Mi emoziona questo record perché non mi sarei aspettato di arrivare fino a qua con tutte le difficoltà che ho avuto da bambino. Ma il lavoro paga sempre, mio padre mi ha trasmesso l'amore per il calcio e per il lavoro. Lavoro per dare amore a questa gente che mi ha dimostrato affetto da subito".