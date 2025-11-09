Una vittoria brillante, una vetta della classifica che luccica, una continuità che sembra un peccato rompere ora con la sosta: l’Inter ottiene la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions superando la Lazio, approfitta dell’inciampo collettivo lì in vetta e si colloca al primo posto fianco a fianco con la Roma. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Cristian Chivu ai microfoni di DAZN:

Da quando ha detto a Lautaro di sorridere, segna con continuità.

“Questa è la conseguenza del lavoro duro che fa per il gruppo. Quando sei sereno segni, se sei un trascinatore devi essere sereno sempre. Deve essere consapevole di quanto cuore mette per la squadra. È un trascinatore del gruppo, mi fa piacere allenarlo. Segna o non segna per me è uguale”.

Quanto si è divertito vedendo l’Inter?

“Mi è piaciuto l’approccio, la voglia di essere dominanti con un avversario che poteva metterci in difficoltà in qualsiasi momento. Abbiamo capito cosa fare e lo abbiamo fatto bene”.

Sono cresciuti molto profili come quelli di Sucic e Carlos Augusto, gente che non è titolarissima.

“Ci tengo molto, sono 22 giocatori utili alla causa che lavorano sodo per migliorare loro e la squadra. Non è mai semplice perché in alcune situazioni, con tutti i cambiamenti fatti perdi un po’ gli equilibri, le loro abitudini di conoscersi a memoria. Ma sono abbastanza soddisfatto di quello che stanno facendo, si sono calati bene nella realtà della squadra e nel percorso che hanno fatto sino a qui. Sanno che hanno tutti grandi margini di miglioramento”.

Sul primo gol vedere l’aggressione di Bastoni è qualcosa di bello. Ma anche dopo il vantaggio avete continuato a giocare così, è qualcosa di diverso rispetto all’Inter di qualche anno fa. Come vuoi mettere nella testa dei giocatori questa pressione feroce?

“Non è mai semplice giocando ogni tre giorni mantenere questo atteggiamento, bisogna capire i momenti. Il merito è di tutti quelli che nelle rotazioni che abbiamo fatto hanno mostrato qualcosina, permettendo agli altri di guadagnare qualche giorno di riposo in più. A quel punto diventa più facile avere un approccio del genere alle partite, oggi era la nostra sesta partita in 18 giorni; bisogna avere energie ma ho a che fare con campioni che si godono il percorso e trovano sempre le energie per essere dominanti e accontentare le richieste dell’allenatore”.

La prossima sarà il derby col Milan, come si sta preparando?

“Stasera mi godo la famiglia, guardo la NFL, almeno le partite rimaste, e poi mi godo qualche giorno di riposo. Faccio un in bocca al lupo grande a chi andrà in Nazionale, io avrò tre giorni per allenare chi rimarrà qui poi avrò il fine settimana libero e devo decidere cosa fare con mia moglie e le mie figlie. Quando torneranno, avremo due giorni a disposizione per il derby”.

Poi Chivu annuncia la sua presenza a Madrid per la sfida della NFL tra Washington Commanders e Miami Dolphins insieme a Bobo Vieri.