È la Rising Star del mese di ottobre Ange-Yoan Bonny, anche ieri sera contro la Lazio in gol. Contro i biancocelesti, l'ex Parma ha segnato il 2-0 che ha mandato ko la Lazio e firmato i tre punti già ipotecati da Lautaro che portano l'Inter in cima alla classifica in attesa. Un risultato che manda i nerazzurri in pausa col sorriso in vista del derby di Milano, il primo stagionale e anche di Bonny. All'indomani dal successo contro i biancocelesti, l'attaccante francese celebra la serata di ieri, durante la quale ha peraltro ricevuto la statuetta di Rising Star di ottobre, sui social dove ha postato una carrellata di foto della serata. "Et le dump" lo stuzzica Thuram, puntuale nei commenti. Poi arriva Dimarco: "La pantera della Costa d'Avorio".