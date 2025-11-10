C'è pure chi lo critica, ma alla fine Lautaro Martinez è arrivato al 10 novembre con quattro gol in campionato e quattro in Champions League, -2 dall'ennesima annata in doppia cifra.

Sono 161 con l'Inter, altri dieci e raggiungerà Boninsegna, come ricorda Tuttosport, dopo aver appena acciuffato Mazzola. Già nella sfida al Milan dopo la sosta potrebbe riunirsi in attacco con Marcus Thuram, che ieri lo ha sostituito. 

