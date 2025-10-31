Ci avviciniamo sempre di più a Verona-Inter e dunque diamo un piccolo sguardo a qualche statistica interessante pubblicaa dai colleghi di Opta. L'Inter è una delle squadre con più marcatori differenti di questo campionato (10, come l'Atalanta), sul fronte scaligero invece nessuna formazione ha trovato la via del gol con meno giocatori del Verona (tre, come Parma e Pisa).