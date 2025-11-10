L'esclusione di Stefan de Vrij dal gruppo della Nazionale dei Paesi Bassi per le gare previste nella finestra internazionale di novembre non è da vedersi come definitiva. A dirlo è proprio Ronald Koeman, ct degli Orange, che ha motivato così le sue scelte per il reparto difensivo: "Dipende in parte dal minutaggio. Anche Aké non gioca il 50% delle partite, ma fa parte di questo gruppo - la premessa del tecnico in conferenza stampa -. Ho sentito di dover scegliere Matthijs de Ligt in base a quello che ha fatto vedere dopo aver attraversato un periodo difficile. Per quanto riguarda Stefan, so cosa mi può dare. È un buon giocatore per il gruppo, ora non è che sia fuori dai giochi".