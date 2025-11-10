Non fa in tempo a festeggiare il primato in classifica che la Roma deve fare i conti con un altro infortunio, che terrà fuorigioco per diverso tempo il proprio attaccante Artem Dovbyk. L'ex Girona, riferisce Sky Sport, ha rimediato infatti una lesione del tendine del retto femorale sinistro nel corso della partita contro l'Udinese, un problema che stando alle prime valutazioni lo terrà lontano dai campi di gioco per 4-6 settimane. Brutta notizia per Gian Piero Gasperini, ora alle prese con una vera e propria emergenza nel reparto offensivo.