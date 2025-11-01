L'ultimo pareggio dell'Inter in campionato risale allo scorso 18 maggio (2-2 contro la Lazio). Da quella data sono state giocate 10 partite di Serie A e i nerazzurri hanno totalizzato una serie di 7 vittorie e 3 sconfitte. Lo evidenzia Opta, spiegando che solamente la Roma ha una lista più lunga di gare senza pareggi (15).