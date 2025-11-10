"La storia di Chivu è particolare, perché inizia con l’Under 14 del settore giovanile dell’Inter, perché gli volevano dare la Primavera e lui ha detto di no, perché non era ancora in grado di allenare", ha detto Beppe Bergomi nel salotto di Calcio Show su Sky Sport dopo il triplice fischio dell'undicesima giornata di Serie A EniLive. Turno chiuso da Inter-Lazio, match vinto dai nerazzurri volati primi in classifica.

Durante il suo commento, l'ex difensore della Beneamata ha fatto un breve recap del percorso fatto dall'allenatore dei meneghini di cui ne elogia il carattere e il lavoro: "Ha voluto fare pian piano tutti gli step, poi è rimasto fermo dopo aver vinto il campionato con la Primavera… Io ti dico solo quello che mi hanno detto, cioè che è un ragazzo che ti entra nel cuore e tira fuori il meglio dai giocatori. Poi continuo a pensare che negli staff di oggi, con almeno otto collaboratori che possono intervenire sulle eventuali tue lacune, ti completi. Però in quel momento, conoscendo loro, le capacità morali e i valori che quest’uomo trasmette anche ad ogni conferenza, per me ha una comunicazione perfetta e l’ho sempre detto dalla prima giornata, doveva entrare nella testa dei giocatori e ci è entrato. L’Inter è ripartita, sta facendo quello che deve fare e mi sembra in linea" ha concluso.