Dimarco anche con Chivu si sta dimostrando un valore aggiunto. L'azzurro è il giocatore che ha creato più occasioni (30) e effettuato più cross su azione (55) in questa Serie A. Con 2 gol e 3 assist, il laterale nerazzurro ha preso parte a 5 reti nel torneo: tra i difensori dei cinque principali campionati europei, solo Alejandro Grimaldo (7) ha fatto meglio.