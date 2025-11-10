Dopo la vittoria per 2-0 contro la LazioCristian Chivu ha concesso ai giocatori dell'Inter, quelli rimasti a disposizione durante la pausa per le nazionali, due giorni di riposo. La ripresa è stata fissata per mercoledì, quando si comincerà a pensare al derby, sebbene con tanti assenti. I giocatori chiamati dalle rappresentative torneranno la settimana prossima.

Sezione: Focus / Data: Lun 10 novembre 2025 alle 12:14
Autore: FcInterNews Redazione
